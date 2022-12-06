До 8 см снега выпадет в Курортном районе Петербурга 6 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

На Санкт-Петербург надвигается снегопад. 6 декабря 2022 года в Северной столице выпадет много снега. Основной удар придется на северные и северо-западные районы города. Так, в Курортном районе ожидается до 6-8 сантиметров нового снежного покрова. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Умеренные осадки уже на подходе к городу, прошли Кингисепп и приближаются с юго-запада к Сосновому Бору. Так что скоро более интенсивный снег придет и в Санкт-Петербург, - рассказал синоптик.

Снежный поток в течение дня будет проходить через Карельский перешеек, поэтому там ожидается более интенсивный снег. Основной удар примут на себя Курортный район и Зеленогорск, где в течение дня должно выпасть до 6-8 сантиметров снега. А вот в южных районах снегопад будет менее интенсивным, но совсем без снега не обойдется.