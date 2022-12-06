Троих мошенников задержали в Петербурге за обман пенсионеров по схеме с ДТП

Полиция задержала мошенников за обман пенсионеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские задержали двух женщин и мужчину, которых подозревают в обмане пенсионеров по схеме с фиктивными ДТП. Мошенники звонили пожилым людям и сообщали, что их родные якобы попали в аварию. И для улаживания конфликта без полиции нужны деньги.

- 2 декабря в полицию Колпинского района поступило заявление от 81-летней женщины о том, что накануне она стала жертвой мошенников по схеме «родственник попал в ДТП». Пенсионерка передала злоумышленникам 380 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А через два дня в Пушкине была задержана 40-летняя женщина, подозреваемая в обмане старушки.

Еще двоих злодеев: 31-летнюю женщину и 27-летнего мужчину-мигранта задержали в Петроградском районе Петербурга. Из подозревают в обмане трех пенсионеров из Кронштадта на 450 тысяч рублей.