Главный синоптик пообещал интенсивный снегопад в Петербурге во вторник

Снег принесет радость любителям лыжного спорта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Интенсивный снегопад, правда. местами, обещают во вторник в Петербурге специалисты гидрометцентра. По словам главного синоптика города на Неве Александра Колесова, осадки будут наиболее заметны в Курортном районе.

- Основная зона осадков в течение дня будет проходить через Карельский перешеек, поэтому там ожидается более интенсивный снег. Курортный район получит больше снега, чем южные районы, - написал в своем телеграм-канале Александр Колесов.

За сутки в районе Зеленогорска должно выпасть 6-8 сантиметров снега, что пойдет в плюс местным лыжным базам. Зимой сюда съезжаются многочисленные любители лыжного спорта со всего города. Учитывая, что резкого потепления синоптики не предвидят, то до выходных растаять беговая трасса не должна.