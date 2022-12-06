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НовостиСпорт6 декабря 2022 8:00

«Зенит» хочет купить нападающего из Аргентины за 7,5 миллиона евро

Кроме петербуржцев, на Энцо Копетти претендует также клуб «Шарлотт» из США
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Возможно, фанатам "Зенита" придется запомнить еще одну южноамериканскую фамилию.

Возможно, фанатам "Зенита" придется запомнить еще одну южноамериканскую фамилию.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» решил усилит и без того обширную диаспору южноамериканцев в команде и предложил 7,5 миллиона евро аргентинскому клубу «Расинг Авельянеда» за нападающего Энцо Копетти.

- Агент футболиста заявил, что петербургский клуб уже сделал официальное предложение о трансфере игрока, - пишет «Мойка 78».

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионата Аргентины Копетти забил 16 голов в 32 играх, став третьим по результативности бомбардиром. При этом, в состав национальной сборной он не попал, в Катар на чемпионат мира команда Аргентины уехала без него.

Пока решение о переходе Копетти в «Зенит» не принято, на игрока также претендует клуб «Шарлотт» из США, входящий в Major League Soccer (MLS), где играют американские и канадские команды.