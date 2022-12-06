«Зенит» хочет купить нападающего из Аргентины за 7,5 миллиона евро

Возможно, фанатам "Зенита" придется запомнить еще одну южноамериканскую фамилию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» решил усилит и без того обширную диаспору южноамериканцев в команде и предложил 7,5 миллиона евро аргентинскому клубу «Расинг Авельянеда» за нападающего Энцо Копетти.

- Агент футболиста заявил, что петербургский клуб уже сделал официальное предложение о трансфере игрока, - пишет «Мойка 78».

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионата Аргентины Копетти забил 16 голов в 32 играх, став третьим по результативности бомбардиром. При этом, в состав национальной сборной он не попал, в Катар на чемпионат мира команда Аргентины уехала без него.

Пока решение о переходе Копетти в «Зенит» не принято, на игрока также претендует клуб «Шарлотт» из США, входящий в Major League Soccer (MLS), где играют американские и канадские команды.