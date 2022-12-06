Упавшая дверь раздавила голову 2-летнему ребенку в Петербурге

В Петербурге спасают ребенка, на которого упал дверь ванной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Страшная трагедия произошла в минувший понедельник в Василеостровском районе Петербурга. В одной из квартир, где шел ремонт в ванной комнате, снятая с петель дверь упала на голову 2-летнего ребенка. В результате малыш получил открытую черепно-мозговую травму.

- Ребенок был экстренно госпитализирован и сразу помещен в реанимацию, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Сейчас за жизнь малыша борются врачи одной из детских больниц Петербурга, а правоохранительные органы проверяют обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, семья, в которой случилась трагедия, благополучная. На учете не состоит. Мать находится в отпуске по уходу а ребенком, отец - работает.