Два трупа обнаружили в квартире Петербурга после алкогольного застолья

Два трупа обнаружены в квартире на Юго-Западе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в одной из квартир на юго-западе города после алкогольного застолья обнаружили два трупа. Веселье происходило в ночь на 5 декабря 2022 года в квартире дома 34/3 по улице Пограничника Гарькавого. А утром хозяйка жилища обнаружила своих гостей мертвыми. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 46-летняя хозяйка квартиры рассказала, что застолье у нее дома длилось с 3 декабря. Все это время она, мужчины 42 и 59 лет, а также 39-летняя гостья распивали водку, - рассказал источник.

Поздним вечером 4 декабря хозяйка пошла спать вместе с 42-летним мужчиной, а вторая пара отправилась в другую комнату. Утром женщина обнаружила, что 39-летняя гостья и 59-летний мужчина лежат мертвые на полу.

Полиция осмотрела тела, но признаков насильственной смерти не обнаружила. Трупы отправили в морг для установления причин смерти.