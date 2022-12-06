Смольный потребовал усилить проверки качества уборки снега в Петербурге

Вице-губернатор Анатолий Повелий поручил строже следить за уборкой городских территорий Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Санкт-Петербурга потребовало усилить проверки качества уборки снега. Такое поручение главам районных администраций, комитету по благоустройству и жилищному комитету дал вице-губернатор города Анатолий Повелий. Он отметил, что важно строже следить за тем, как убираются не только улицы, но и дворы.

- Руководители должны строже следить за тем, как коммунальные и дорожные службы справляются со своими обязанностями. В этом сезоне проверки станут регулярными. Об адресах заранее предупреждать не будем. Ответственные на местах должны быть готовы к подобным мероприятиям и постоянно следить за качеством уборки на вверенных им участках, - сказал Повелий.

Сейчас Петербург переходит на новую систему уборки дворов. Но до 1 января этим продолжают заниматься подрядные организации. После нового года подрядчиков заменят на государственные организации.