Офицер из Ленобласти погиб на Донбассе

Военнослужащий из Ленобласти погиб на Донбассе. Фото: vk.com/priozerskiy

В Приозерском районе Ленобласти похоронили военнослужащего, погибшего в ходе проведения спецоперации. О смерти офицера Виктора Маслова сообщила пресс-служба районной администрации. А слова соболезнования родным и близким выразил губернатор 47 региона.

- При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк. Настоящий русский офицер. В тяжелый час прощания выражаю самые искренние соболезнования семье Виктора Вадимовича Маслова, его родным и близким, друзьям, однополчанам, - говорится в обращении Александра Дрозденко.

Глава администрации Приозерского муниципального района Александр Соклаков на своей странице ВКонтакте написал, что погибший военнослужащий родился в Ромашкинском сельском поселении, окончил Шумиловскую среднюю школу. Затем поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Похороны старшего лейтенанта прошли в поселке Саперное. Виктору Маслову было 25 лет.