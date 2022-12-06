Число рейсов из Петербурга в Астану выросло с 6 декабря

Из Пулково SCAT Airlines увеличит частоту полетов в Астану c двух до трех в неделю Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число рейсов из Санкт-Петербурга в Астану выросло с 6 декабря 2022 года. Авиакомпания SCAT Airlines теперь еженедельно будет выполнять не два перелета, а три: по вторникам, пятницам и субботам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

- Согласно расписанию, вылет из аэропорта Астаны по вторникам запланирован в 20:50, по пятницам и воскресеньям – в 20:55, прилет в Санкт-Петербург по вторникам – в 22:15, по пятницам и воскресеньям – в 22:10, - рассказали в пресс-службе "Воздушных ворот".

Что касается полетов в обратном направлении, то из Пулково отправление по вторникам запланировано в 23:15 часов с прибытием в Астану в 05:50 часов, а по пятницам и воскресениям вылет из Петербурга в 23:20 и прибытие в Астану в 06:40 часов. Напомним, что время указано местное для каждого аэропорта. Все рейсы выполняются самолетами Boeing 737.