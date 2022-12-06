Доцент вуза в Петербурге отдал мошенникам более полумиллиона рублей

Доцент петербургского вуза лишился более полумиллиона рублей после общения с мошенниками Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге доцент одного из вузов города стал жертвой мошенников. 69-летнему преподавателю позвонил мужчина, который представился работником следственного комитета. Педагог в это поверил и лишился более полумиллиона рублей. Об этом 6 декабря 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 2 декабря 69-летнему преподавателю на мобильный телефон позвонил неизвестный, преставившийся следователем Следственного комитета. Обманщик заявил, что якобы со счетов доцента происходят подозрительные операции, чтобы защитить свои деньги, необходимо перевести все средства на указанные лжесиловиком счета, - рассказал источник.

Доцент в этот рассказ поверил и сделал так, как сказал мошенник. В итоге он снял со своего счета в банке 565 тысяч рублей и перевел обманщикам.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело и проводит расследование.