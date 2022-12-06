Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 декабря 2022 9:56

Сисадмина задержали за развращение 11-летней девочки из Ленобласти

У мужчины нашли коллекцию детской порнографии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сисадмин из Красноярска развращал 11-летнюю девочку из Гатчины

Сисадмин из Красноярска развращал 11-летнюю девочку из Гатчины

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уголовный розыск Санкт-Петербурга задержал мужчину, который подозревается в развращении девочки из Ленинградской области. Причем, педофил оказался жителем Красноярска, работающий системным администратором местной компании. Об этом 6 декабря 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Известно, что еще в апреле этого года неизвестный мужчина писал 11-летней жительнице города Гатчина и совершал с ней некие действия сексуального характера. Вскоре следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело, - рассказал источник.

5 декабря опергруппа "детского" отдела петербургского уголовного розыска прибыла в Красноярск. У дома на улице Карла Маркса полицейские задержали подозреваемого, 27-местного жителя, работающего сисадмином. Во время обыска у него нашли жесткие диски и телефоны, где хранилось детское порно. Расследование продолжается.