13-летнюю школьницу изнасиловали в Ленобласти

СК завел дело об изнасиловании 13-летней школьницы в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи СК и полиция проводят проверку по заявлению родителей 13-летней школьницы. Они сообщили об изнасиловании дочери неизвестным мужчиной. Мать девочки заявила, что все произошло еще 20 ноября.

- В изнасиловании дочери женщина подозревает 16-летнего подростка из Новгородской области, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, школьница с другом вместе отдыхали, распивая алкоголь. А затем у них случился секс. Мать девочку утверждает, что не по согласию. Но, в любом случае, раз несовершеннолетней нет и 14, то это - уголовно наказуемое дело.

Подозреваемого уже нашла и задержала полиция. А следственный комитет завел уголовное производство по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», что грозит лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.