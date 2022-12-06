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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 9:58

13-летнюю школьницу изнасиловали в Ленобласти

По подозрению в преступлении задержан 16-летний подросток из Новгородской области
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК завел дело об изнасиловании 13-летней школьницы в Ленобласти.

СК завел дело об изнасиловании 13-летней школьницы в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи СК и полиция проводят проверку по заявлению родителей 13-летней школьницы. Они сообщили об изнасиловании дочери неизвестным мужчиной. Мать девочки заявила, что все произошло еще 20 ноября.

- В изнасиловании дочери женщина подозревает 16-летнего подростка из Новгородской области, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, школьница с другом вместе отдыхали, распивая алкоголь. А затем у них случился секс. Мать девочку утверждает, что не по согласию. Но, в любом случае, раз несовершеннолетней нет и 14, то это - уголовно наказуемое дело.

Подозреваемого уже нашла и задержала полиция. А следственный комитет завел уголовное производство по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», что грозит лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.