МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

МЧС предупреждает о гололеде. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает водителей об ухудшении погодных условий. По данным городского гидрометцентра, в ближайшие сутки на дорогах образуется гололед, что может стать причиной ДТП.

- 7 декабря в Санкт-Петербурге ожидается гололедица, на дорогах сложная обстановка, - предупреждает пресс-служба МЧС.

Водителям традиционно советуют не превышать скорость, держать дистанцию и помнить про увеличенный тормозной путь. Последнее стоит держать в уме и пешеходам, который иногда перебегают дорогу в опасной близости перед машиной.

Кроме гололеда синоптики обещают снег, а температура в течение суток составит -3...-6 градусов. Давление будет близким к норме, ветер - умеренным.