Более 80 дачных дорог Петербурга и Ленобласти отремонтируют за 1,3 млрд рублей

Ленобласть и Петербург ремонтируют «дачные» дороги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург и Ленинградская область с нового года займется ремонтом дорог, ведущих к садоводствам. Губернатор области Александр Дрозденко подписал постановление о соглашении между регионами, которое предполагает большую работу на протяжении ближайших трех лет. Об этом 6 декабря 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- В первую очередь в ремонт отправятся дороги, которые ведут к садоводствам с большим количеством зарегистрированных земельных участков, — пояснил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

На данный момент в перечень входят 21 региональная дорога Ленобласти и 64 муниципальных. Список можно посмотреть по ссылке. На работы выделено 1,3 миллиард рублей, из которых миллиард предоставляется из бюджета Санкт-Петербурга в течение трех лет.