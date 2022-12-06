Прожиточный минимум в Петербурге вырастет на 4% в 2023 году

Прожиточный минимум вырастет на 4% в Петербурге в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с Нового года вырастет прожиточный минимум. Постановление было опубликовано 6 декабря 2022 года на сайте Смольного. На данный момент оно проходит антикоррупционную экспертизу, после чего отправится на подписание губернатору города Александру Беглову. В среднем рост составит всего 4 процента.

- На 2023 году прожиточный минимум на душу населения составит 15 094 рубля, - говорится в постановлении.

Отметим, что на данный момент минимум на душу населения в Петербурге - 14 476 рублей. Далее предлагается установить следующие минимумы: для трудоспособного населения - 16 452 рубля (15 779 рублей сейчас), для пенсионеров - 12 981 рубль (сейчас 12 450 рубле) и для детей 14 641 рубль (14 042 рубля сейчас).

Напомним, что последний раз индексация прожиточного минимум производилась в июне 2022 года. Тогда рост составил сразу 10 процентов.