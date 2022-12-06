Петербургу дали денег из резервного фонда на выплаты детям от 3 до 7 лет

Петербургу дали денег на детские пособия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство России выделило Петербургу из резервного фонда 135 миллионов рублей. Деньги пойдут на ежемесячные выплаты, предназначенные для детей в возрасте 3-7 лет. Постановление об одобрении приема субсидии подписал губернатор города.

- Документ принят в целях заключения соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и правительством Санкт Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Полученные от федеральных властей деньги покроют почти 40% затрат, связанных с выплатами на детей. Всего в нынешнем году на эти цели в бюджете Петербурга было заложено около 348 миллионов рублей.