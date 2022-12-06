Более 860 машин чистят Петербург от снега с утра 6 декабря

Снежное утро в Петербурге встретили 863 единицы дорожной техники Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С утра 6 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге пошел снег. Сильнее всего заметает север города, особенно Курортный район. Поэтому еще с рассвета на улицы вышло более 860 единиц уборочной техники, которая сметает и вывозит снег, а также обрабатывает проезжую часть. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству.

- Особое внимание уделяется опасным участкам дорог: набережным, мостам и путепроводам, подходам к социально значимым объектам. Также с утра на вахту заступил 931 работник ручного труда, чтобы убрать пешеходные зоны там, куда не дотягиваются щетки машин. Дворники сгребают снег с тротуаров и переходов, приводят в порядок территории вокруг остановок общественного транспорт, - сообщили в комитете.

Добавим, что за минувший день с улиц города было собрано и вывезено 4,7 тысяч кубометров снега. Комитет по благоустройству просит горожан проявлять осторожность на зимних дорогах и тротуарах.