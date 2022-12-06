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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 12:30

Мужчина пострадал во время пожара в квартире на проспекте Королева в Петербурге

Пострадавшего госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчина пострадал во время пожара в квартире на проспекте Королева в Петербурге

Мужчина пострадал во время пожара в квартире на проспекте Королева в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел серьезный пожар, в котором пострадал человек. Инцидент произошел в час дня 6 декабря 2022 года в Приморском районе города. На пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме на проспекте Королева. На место незамедлительно выехали спасатели, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 13:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, проспект Королева, дом 32, корпус 2. В трехкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади пяти квадратных метров, - рассказали спасатели.

Тушить пожар сразу же прибыли три единицы специальной техники и 15 человек личного состава МЧС. В течение 26 минут она смогли ликвидировать возгорание. Однако в пожаре пострадал мужчина. Сообщается, что его госпитализировали в больницу. О состоянии его ничего больше не говорится.

Причина возникновения пожара на данный момент не ясна. Это предстоит установить специалистам.