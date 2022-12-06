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НовостиОбщество6 декабря 2022 13:03

Смольный утвердил проект продолжения фиолетовой ветки метро от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта»

Построить участок должны в горизонте 2028-2030 годов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Шуваловский проспект" будет пересадочной станцией с "Планерной". Фото: gov.spb.ru

"Шуваловский проспект" будет пересадочной станцией с "Планерной". Фото: gov.spb.ru

Смольный утвердил проект межевания территории для строительства продолжения фиолетовой ветки метро от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект». Длина участка составит 2,8 километра.

- Утвердить проект планировки территории, - говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

Напомним, что станция «Шуваловский проспект» расположится на пересечении, собственно, Шуваловского проспекта и Комендантского. Она будет пересадочной на станцию зеленой ветки «Планерная». Это будет единственное пересечение двух линий, не имеющих точки для прямой пересадки.

Обе станции планируется построить в период между 2028 и 2030 годами. Проект продолжения зеленой ветки от «Беговой» до «Планерной» власти города согласовали в октябре нынешнего года.

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