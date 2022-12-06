Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга превысили 500 млн долларов

Инвестиции в коммерческую недвижимость в Петербурге и области превысили 500 млн долларов Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала года инвесторы вложили в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 500 миллионов долларов. Специалисты отмечают, что такой объем денег впервые поступает в городе и области за три года. Об этом 6 декабря 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- Рынок инвестиций в существующие активы стал возвращаться к допандемийным значениям. С января по ноябрь 2022 года инвесторы вложили в коммерческие объекты 515 миллионов долларов. Если сравнивать, то в 2020 году было инвестировано всего 254 миллиона долларов, а в 2021 году - 367 миллионов долларов, - пишет издание.

В основном в этом году инвестиции поступали в офисную недвижимость. Это порядка 66 процентов от всех инвестиций. Еще 19 процентов было вложено в производственные площади и склады.