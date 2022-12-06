Крупнейшая птицефабрика Ленобласти перезапускает работу после смены хозяев

"Русско-Высоцкая" птицефабрика снова начинает работать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области после остановки перезапускает производство «Русско-Высоцкая птицефабрика». Производство куриного мяса и яиц здесь было остановлено в апреле 2022 года. Собственник предприятия посчитал, что выгоднее все снести и застроить жильем. Но власти региона резонно заметили, что птицефабрика обеспечивает продовольственную безопасность не только области, но и Петербурга. Был начат поиск новых хозяев.

- «Русско-Высоцкая птицефабрика» начинает работу после смены собственника. Инженерная служба и сотрудники инкубатора уже готовятся к возобновлению производства, - сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам чиновников, сейчас на фабрику уже завезена партия инкубационных яиц, из которых через 20 дней появятся первые цыплята. После этого по цепочке запустится процесс производства.

Напомним, что фабрика находится в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района. Численность персонала составляет несколько сотен человек.