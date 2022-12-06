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НовостиСпорт6 декабря 2022 14:04

«Лыжные стрелы» начнут ходить из Петербурга с 18 декабря

Об этом рассказали в Комитете по спорту
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Лыжные стрелы" начнут ходить с 18 декабря.

"Лыжные стрелы" начнут ходить с 18 декабря.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Знаменитые «Лыжные стрелы» начнут курсировать из Петербурга в пригороды уже в середине декабря. Первый рейс - в Орехово и Шапки - запланирован на 18-е число. Об этом сообщили в городском Комитете по физкультуре и спорту.

- С 25 декабря откроется еще одно направление - в Токсово, - сообщил на пресс-конференции в петербургском «Доме журналиста» заместитель председателя комитета Андрей Хорт.

Напомним, что билеты на спортивные электрички бесплатные. Плучить их можно в отделах по физкультуре и спорту районных администраций Петербурга, а также оформить на сайте сайте kassir.ru .

Для тех, кто не поедет в пригород, будут варианты в самой Северной столице. Всего в Петербурге планируется проложить 79 лыжных трасс, а также открыть 224 катка.