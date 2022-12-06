Авиакомпания Flydubai впервые откроет полеты из Пулково

Новый перевозчик начнет летать из Петербурга в Дубай. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Авиакомпания Flydubai начнет летать в Петербург. До этого перевозчик совершал рейсы только в Москву. Но со следующего года самолеты компании будет принимать аэропорт Пулково. Маршрут полетов намечен только один: Дубай-Петербург-Дубай.

- С 20 января 2023 года авиакомпания Flydubai впервые приступит к регулярному выполнению рейсов из аэропорта Пулково. Это второй перевозчик, который откроет ежедневные полеты в Дубай из Петербурга, - сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы».

После начала полетов новой авиакомпании, общее количество рейсов по маршруту Петербург-Дубай увеличится до 14 в неделю. Сейчас на линии работают лайнеры другого перевозчика из Объединенных Арабских Эмиратов - Emirates.