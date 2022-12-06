В Ленобласти поймали браконьеров за убийство трех косуль

Браконьеров поймали за незаконную добычу косуль в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники Охотнадзора и егерь поймали в Ленобласти браконьеров, которые застрелили трех косуль. Происшествие случилось днем в минувший понедельник неподалеку от поселка Торошковичи Лужского района.

- Нарушители были застигнуты в момент разделки добычи и попытались бежать, но были задержаны, - сообщает пресс-служба Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

Браконьеров задержали, после чего на место была вызвана полиция. Приехавшие полицейские увезли подозреваемых в отделение. Сейчас ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб животному миру предварительно оценен в 520 тысяч рублей.