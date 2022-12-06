Спрос на работников с инвалидностью вырос в Петербурге на 31%

Петербургские работодатели ищут сотрудников с инвалидностью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге почти на треть вырос спрос на сотрудников с инвалидностью. Повышенную активность работодателей фиксируют эксперты рынка труда. За последнее время на порталах для поиска персонала и работы резко выросло количество вакансий для людей с ограниченными возможностями.

- С начала года в Петербурге работодатели разместили более 16 000 предложений о работе, доступных соискателям с инвалидностью, это 3% от всех вакансий, открытых в регионе, - сообщает пресс-служба сервиса hh.ru .

Чаще всего это вакансии в сфере продаж, компьютерных и информационных технологий, рекламе, маркетинге и административного персонала.

Причина такой активности проста: с марта 2022 года в России действую квоты на трудоустройство инвалидов. Компанию, не оформившую в штат (или по договору) такого сотрудника, ждет штраф. Однако, отмечается и рост сознательности работодателей, которые ценят работника за деловые качества, а не по состоянию здоровья. Кроме того, они повышают свою репутацию в глазах общества, трудоустраивая людей с ограничениями.