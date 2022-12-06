Пробки в 8 баллов собрались из-за снега в Петербурге во вторник вечером

На дорогах снег. ДТП по всему городу. Фото: vk.com/spb_today

Снег, слякоть, а кое-где и гололед стали причиной жестких 8-балльных пробок в Петербурге. Вечером во вторник улицы города покраснели от многочисленных заторов, вызванных десятками ДТП.

- Перекресток Апрельской и проспекта Металлистов. Не подумали про погодные условия и вот результат, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

И подобных сообщений в сочсетях полно. Попавшие в ДТП водители жалуются на плохо почищенные дороги, из-за чего управляемость резко ухудшается.

«Снежные» ДТП произошло на Литейном мосту, на перекрестке улицы Пархоменко и Институтского проспекта, на площади Калинина и так далее. Онлайн-карта Яндекса покрыта значками аварий почти полностью.

Из-за этого заторы стоят в центре города, на набережных, на Лесном проспекте, проспекте Славы. Традиционно замерло Московское шоссе у Шушар, причем в обе стороны. 7-километровая царь-пробка собралась на внешней стороне КАД от Пулковского шоссе к Софийской улицы.