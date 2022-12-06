Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 17:00

2,5 тысячи кубометров снега вывезено с улиц Петербурга 6 декабря

Дорожники ликвидируют последствия снегопада
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге выпало много снега

В Петербурге выпало много снега

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С улиц Петербурга 6 декабря вывезли 2,5 тысячи кубометров снега. Именно столько снега поместится в 125 камазах. Коммунальщики убирали дороги с шести часов утра. По состоянию на семь часов вечера все еще можно заметить уборочную технику.

- Сейчас на дорогах 863 единицы техники. Снег убирают 931 работников ручного труда. Работы еще много, поэтому специалисты собирают и вывозят снег с улиц до сих пор, - рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

Синоптики прогнозируют примерно такую же погоду в среду, 7 декабря. Ожидается, что в Петербурге выпадет от трех до шести сантиметров снега.

Специалисты напомнили, что задать вопросы об уборке дорог можно в дежурной службе Комитета по благоустройству по круглосуточному номеру – 314-60-13.