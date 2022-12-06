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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 17:27

Мужчину будут судить за кражу древесины на 52 миллиона рублей в Ленобласти

Уголовное дело направлено в суд
Анастасия НУРАДИЛОВА
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области будут судить мужчину, который в течение двух лет выполнял работы по лесорасчистке в Выборгском районе. Генеральный директор компании незаконно распорядился вырубленными деревьями. Срубив 18 тысяч кубометров леса, он причинил государству ущерб – 52 миллиона рублей.

- Следователь наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 50 миллионов рублей. Арест наложен и на технику, которая находилась в собственности юридического лица. Причиненный ущерб будет возмещен в полном объеме, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленобласти.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Выборгский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, накануне в Ленобласти поймали браконьеров, которые убили трех косуль. Нарушители причинили природе ущерб в размере более 500 тысяч рублей.