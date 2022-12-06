Кабана спасли от браконьеров в природном заказнике «Гладышевский» в Ленобласти

Кабан попал в ловушку браконьеров. Фото: Скриншот из видео

В Ленинградской области в государственном природном заказнике «Гладышевский» кабанчик угодил в ловушку браконьеров. Но ему повезло, что рядом оказались инспекторы особо охраняемых природных территорий. Они помогли бедному животному.

- Браконьерство на территории заказника – уголовно наказуемо. Информация передана в Охотнадзор и полицию для проведения проверки, - рассказали в Комитете общественных коммуникаций Ленобласти.

Как стало известно, браконьеры установили на территории подкормочную площадку. Бедные животные, которые хотели полакомиться, попадали в капкан. Так произошло и с годовалым кабанчиком. Он очень боялся людей и верещал, пока специалисты пытались его освободить.

А когда все-таки смог бежать, понял, что плохо стоит на ногах. Животное потеряло силы, пока его держали на цепи. Напомним, в Ленобласти спасатели МЧС достали из канализационного люка мопса по имени Бэкки.