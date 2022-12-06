Более 160 пропавших жителей Ленобласти нашли волонтеры в ноябре

В ноябре, по сравнению с октябрем, пропадало меньше людей. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» подвели итоги работы в Ленобласти в ноябре. Из-за того, что грибной сезон закончился, заявок о поисках жителей региона поступило всего 222, это на 112 меньше, чем в прошлом месяце.

- На срочные поиски грибников и сборщиков клюквы мы отправлялись 72 раза в ноябре. Это мало. В октябре таких заявок было 132, - говорится в сообщении в паблике поискового отряда во «ВКонтакте».

Живыми за месяц найдены 150 человек, а погибшими – 13 человек. Кроме этого, волонтеры помогли восьмерым людям найти своих родственников. Не удалось найти человека в 15 случаях. 36 заявок не дождались подтверждения.

Сами волонтеры утверждают, что жизни спасает именно неравнодушие. Они просят жителей Ленобласти быть внимательными друг к другу.