Четыре процента опрошенных петербуржцев регулярно посещают психолога

10 процентов опрошенных чувствуют необходимость в услугах специалиста Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» провела опрос и выяснила, сколько процентов петербуржцев регулярно пользуются услугами психолога. И так ответили всего четыре процента опрошенных. А большинство жителей города вообще никогда не обращались к такому специалисту.

- Как выяснилось, 52 процента опрошенных являются противниками психологов. Они никогда не обращались к ним и не собираются, - говорится в опросе в телеграмм-канале «Комсомольская правда – Петербург».

При этом, 10 процентов опрошенных чувствуют необходимость в услугах психолога, но пока не решаются к нему обратиться. Еще 10 процентов пару раз ходили на сеансы, и им понравилось. Противоположного мнения другие пять процентов проголосовавших – они обращались к психологу и остались не довольны.

Напомним, ранее «Комсомолка» выяснила, что треть опрошенных петербуржцев вообще не собираются тратить деньги на новогодние подарки в этом году. Такое решение приняли 27 процентов опрошенных.