В Петербурге здание бывшего бомбоубежища выставили на торги за 791 тысячу рублей

Здание бывшего бомбоубежища выставили на торги. Фото: Дом.РФ

В Петербурге здание бывшего бомбоубежища выставлено на торги. Оно находится на проспекте Большевиков в Невском районе города, а рядом с заброшенным домом - производственно-складские постройки и жилые здания.

- Начальная цена здания составляет 791 тысяча рублей, а общая площадь – 61,4 квадратных метров. Заявки для участия в аукционе принимаются до 19 декабря, а торги пройдут 23 декабря, - говорится на сайте «Дом.РФ».

Ближайшая станция метро «Улица Дыбенко» находится почти в четырех километрах от бывшего бомбоубежища. Также, рядом расположена остановка общественного транспорта – «Проспект Большевиков, 55».

Напомним, недавно «Комсомолка» показывала, как выглядят укрытия в Ленобласти, которые подготовлены для эвакуации жителей при возникновении чрезвычайных ситуаций. Таких мест в регионе 3,5 тысячи. Укрыться там смогут не только жители области, но и петербуржцы.