Подростки подожгли подъезд на улице Симонова в Петербурге

На место ЧП приезжали пожарные. Фото: vk.com/spb_today

Подростки подожгли подъезд в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 6 декабря.

- Двое подростков подожгли подъезд на улице Симонова 10, корпус 1. Из-за этого пришлось вызывать пожарные службы, - написал очевидец в посте в социальной сети.

Также, жилец дома сказал, что передаст заявление в полицию вместе с видео, которое заснято домофоном. На опубликованных кадрах видно, как два мальчика выбегают из подъезда в неизвестном направлении.

В комментариях пользователи возмутились поступком юных петербуржцев. Установлена ли личность нарушителей – пока не известно. Сотрудники правоохранительных органов проведут расследование и выяснят все обстоятельства.