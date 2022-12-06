Более трех миллионов жителей Петербурга вакцинировались от гриппа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти 60% жителей Петербурга вакцинировались от гриппа. Это более трех миллионов человек. Нагрузка на систему здравоохранения соответствует подъему заболеваемости ОРВИ. В городе развернуто 2103 инфекционных коек.

- На сегодняшний день в городе нет дефицита коечного фонда для госпитализации при инфекционных заболеваниях как взрослого, так и детского населения, - сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Петербуржцев, у которых выявляют симптомы ОРВИ или других заболеваний, отправляют в инфекционные стационары. Там врачи обязательно проводят тест на коронавирусную инфекцию. Если у человека выявляют симптомы пневмонии, то проводят КТ легких. Благодаря боксированной системе, потоки пациентов с разными заболеваниями разделены.

- Стационары обеспечены всем необходимым для оказания помощи пациентам в соответствии со стандартами, - добавили в пресс-службе ведомства.