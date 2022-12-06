Поминутную оплату парковки со второго часа введут в Петербурге в марте 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге введут поминутную оплату парковки со второго часа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга 6 декабря.

- С марта следующего года планируется ввести поминутную оплату парковки со второго часа, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, в ближайшее время в зоне платной парковки в Северной столице установят около 100 дополнительных паркоматов и более 1000 информационных табличек.

Напомним, с 2023 года в Петербурге вырастет стоимость проезда по платным дорогам. Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов. Для транспортных средств, которые относятся к первой категории, один километр обойдется в 19 рублей, для второй категории - 34 рубля за километр, для третьей категории - 53 рубля и для четвертой категории - 88 рублей.