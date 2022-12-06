Петростат выяснил, на что петербуржцы тратили деньги во время частичной мобилизации

Более 61 миллиарда рублей петербуржцы потратили на продукты Фото: Артем КИЛЬКИН

В октябре этого года жители Северной столицы потратили в городских магазинах более 160 миллиардов рублей. Это на 17,9% меньше, чем в этом же месяце в 2021 году. Такие выводы приводятся в очередном докладе Петростата о социально-экономическом положении в Петербурге и Ленобласти.

- Более 61 миллиарда рублей петербуржцы потратили на продукты, напитки и табачные изделия. Это на 1,5% превышает показатели октября прошлого года, - говорится в документе.

Кроме этого, растут доходы заведений общепита: петербуржцы стали посещать кафе и рестораны немного чаще. Оборот этих заведений составил почти 14 миллиардов рублей, что на 8,6% больше, чем в октябре прошлого года.

Зато на непродовольственные товары жители города стали тратить меньше. В октябре этого года траты на эту категорию превысили 99 миллиардов рублей. Это на треть меньше, чем в 2021 году.