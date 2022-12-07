60-летнюю женщину, пропавшую два месяца назад, ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 60-летнюю женщину, которая пропала в Петербурге два месяца назад. Ориентировка с фотографией пенсионерки появилась в сообществе добровольцев во «ВКонтакте».

- Женщина 1962 года рождения пропала в октябре. О ее местонахождении ничего не известно с 8 октября этого года. Она нуждается в медицинской помощи, - говорится в ориентировке, которую распространяют в социальных сетях.

60-летняя женщина - не высокого роста, 150 сантиметров. Она худощавого телосложения, с седыми волосами и карими глазами. В день пропажи на ней была надета коричневая дубленка, сиренево-черные резиновые сапоги и темно-синяя вязаная шапка.

Сейчас волонтеры поискового отряда ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски 60-летней петербурженки.

Напомним, недавно волонтеры «Лизы Алерт» подвели итоги деятельности за ноябрь. Более 160 человек найдены в Ленобласти добровольцами.