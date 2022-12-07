Сильный снег и до минус 7 градусов прогнозируют в Ленобласти 7 декабря

В Петербурге и Ленобласти пройдет снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 7 декабря. Днем и ночью в регионе пройдет сильный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Южный и юго-восточный ветры подуют со скоростью от 4 до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от трех до восьми градусов со знаком минус. А днем будет от -2 до -7 градусов. На дорогах ожидается сложная обстановка, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода будет в среду в Северной столице. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от четырех до шести метров в секунду, а днем будет от -2 до -4 градусов. Будет понижаться атмосферное давление. На дорогах образуются заторы из-за снега и гололедицы.