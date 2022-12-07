Пожар произошел в жилом доме на Ленской улице Петербурга утром 7 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рано утром в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. В 6:21 часов 7 декабря 2022 года на пульт экстренной службы Северной столицы поступило сообщение о возгорании на Ленской улице. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города на Неве.

- Сообщалось о пожаре в жилом доме 3, корпус 1, по Ленской улице. Оказалось, что огонь охватил обстановку на лестничной клетке на площади трех квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место прибыли сразу три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. Они оперативно справились с пламенем, всего за 27 минут. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Причина возгорания на данный момент не известна. Это предстоит установить специалистам.