Такси врезалось в трамвай на Дыбенко в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На юге Санкт-Петербурга такси каким-то образом врезалось в трамвай. Авария произошла поздно ночью 7 декабря 2022 года в районе улицы Дыбенко. Как рассказали в социальных сетях очевидцы, водитель иномарки просто не заметил едущий перед ним трамвай.

- Ночью на пересечении Дальневосточного и Дыбенко таксист просто не заметил трамвайчик, - рассказал свидетель аварии.

- Ох уж эти трамваи... Мало того что сами маленькие и прозрачные, так еще и ездят тихо-тихо. И из подворотни под колеса честным таксистам выскакивают, - иронично прокомментировал другой.

Автомобиль такси уперся носом прямиком в середину вагона общественного транспорта. По предварительным данным, никто не пострадал. Да и трамвай в это время уже был пустой, поэтому пассажирам ждать на месте не пришлось. Однако авария все же перекрыла дорогу, поэтому остальным автомобилистам пришлось объезжать затор.