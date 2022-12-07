Новый снегопад принесет циклон Zora в Петербург 7 декабря

Снег и минус 2 будет в Петербурге 7 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге циклоны сменяются друг за другом. Только "Анника" замела север города и оставила после себя сугробы, как на ее смену уже спешит новый циклон под названием "Зора". Несмотря на смену воздушных масс, погода особо не изменится. В городе 7 декабря 2022 года снова ожидается снегопад, правда, немного потеплеет. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня управление погодой в Северной столице перейдет от "Анники" к приближающейся с запада "Зоре" (Zora). Несмотря на некое изменений синоптической ситуации метеорологические условия поменяются мало. Погода останется облачной, вновь пройдет снег, а температурный фон немного повысится, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге ожидается до минус 2-4 градусов, по Ленинградской области от 2 до 7 градусов мороза. Ветер сохранится теплый, юго-восточный до 4-9 метров в секунду.

В четверг сохранится тенденция на небольшое потепление, а также продолжится снежная погода.