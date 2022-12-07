Жесткие пробки в 8 баллов сковали Петербург утром 7 декабря

Пробки сковали Петербург утром 7 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Утро начинается не с кофе, а с пробок. Из-за сильного снегопада, который накрыл Санкт-Петербург ночью, утром 7 декабря 2022 года по дорогам в городе практические не проехать. Все проезжие части засыпаны снегом, да и тротуары тоже покрылись толстым слоем. Поэтому ситуация на улицах Северной столицы с 8 часов утра оценивается в 8 баллов.

- В Санкт-Петербурге 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 5 баллов, - сообщает сервис "Яндекс".

Самая длинная пробка для этого времени наблюдается на внутренней стороне КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Длина пробки 7,5 километров.

Помимо этого очень плотно стоит проспект Энгельса, Богатырский проспект, проспект Маршала Блюхера, а также ряд набережных. Стоит отметить, что сложнее всего ситуация в Приморском, Выборгском, Калининском и Петроградском районах.