Каток на Конюшенной площади Петербурга откроют 17 декабря

Каток на Конюшенной площади откроют 17 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый год все ближе, поэтому в Санкт-Петербурге становится все красивее и веселее. Так, уже 17 декабря 2022 года откроется для посетителей один из самых центральных катков на Конюшенной площади. В этом году это уже второй раз, когда будет работать каток. Ожидается, что он станет одним из самых ярких и праздничных. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- В прошлом году и жители Петербурга, и гости, и даже самые строгие критики оценили удачную интеграцию катка в архитектурный ансамбль Конюшенной площади, так что в этом году опыт было решено повторить, - приводит издание слова директора детского ледового театра Санкт-Петербурга Никиты Константинова.

Как и в прошлом году, на катке, помимо сеансов катания, для гостей представят ледовые шоу. С 29 декабря по 15 января Ледовый театр Санкт-Петербурга будет показывать ежедневные сказочные представления для детей.