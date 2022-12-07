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НовостиОбщество7 декабря 2022 6:12

Каток на Конюшенной площади Петербурга откроют 17 декабря

До середины января на ледовой арене будут показывать представления
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Каток на Конюшенной площади откроют 17 декабря

Каток на Конюшенной площади откроют 17 декабря

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый год все ближе, поэтому в Санкт-Петербурге становится все красивее и веселее. Так, уже 17 декабря 2022 года откроется для посетителей один из самых центральных катков на Конюшенной площади. В этом году это уже второй раз, когда будет работать каток. Ожидается, что он станет одним из самых ярких и праздничных. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- В прошлом году и жители Петербурга, и гости, и даже самые строгие критики оценили удачную интеграцию катка в архитектурный ансамбль Конюшенной площади, так что в этом году опыт было решено повторить, - приводит издание слова директора детского ледового театра Санкт-Петербурга Никиты Константинова.

Как и в прошлом году, на катке, помимо сеансов катания, для гостей представят ледовые шоу. С 29 декабря по 15 января Ледовый театр Санкт-Петербурга будет показывать ежедневные сказочные представления для детей.