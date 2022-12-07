4 см снега выпало в Петербурге за сутки 6 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге все не прекращается снегопад. Снег все прибывает и прибывает. Только за минувшие сутки 6 декабря 2022 года в городе выпало еще 4 сантиметра снега. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- По данным наших метеостанций в Санкт-Петербурге за вчерашний день снежный покров увеличился на 2-4 сантиметра. Сейчас высота снега в городе около 7-9 сантиметров, - рассказал синоптик.

Больше всего снега выпало в области в Сосновом Бору. За сутки там прибавилось еще 9 сантиметров и на данный момент покров составляет уже 18 сантиметров.

Что касается погоды, то сегодня, 7 декабря, снег будет идти большую часть дня. Температура воздуха сохранится в пределах 4-5 градусов мороза. Завтра снег тоже продолжится, но с небольшими перерывами.