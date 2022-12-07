Водитель иномарки прострелил ногу пешеходу в Петербурге

Пешеходу прострелили ногу на Юго-Западе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге водитель иномарки прострелил ногу пешеходу. Инцидент произошел на юго-западе города вечером 6 декабря 2022 года. 37-летний пешеход и водитель Land Rover Duscovery сцепились на пешеходном переходе на Ленинском проспекте. В итоге их перепалка закончилась стрельбой. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 20:10 у дома 81/1 по Ленинскому проспекту, на пешеходном переходе между водителем и пешеходом произошел словесный конфликт. В итоге водитель иномарки выстрелил в левую ногу своего оппонента, после чего просто уехал, - рассказал источник.

Потребовалась ли пострадавшему мужчине медицинская помощь, на данный момент не сообщается. Известно, что полиция уже возбудила уголовное дело о хулиганстве. На данный момент водителя разыскивают. На вид ему около 35 лет, был куртку серого цвета, на голове вязаная шапка темного цвета.