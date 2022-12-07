«Жигули» разбились всмятку на Арсенальной набережной

"Жигули" смяло в лобовом ДТП на Арсенальной набережной. Фото: vk.com/spb_today

Серьезная авария произошла на Арсенальной набережной утром 7 декабря. Здесь лоб в лоб столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Жигули» седьмой модели. От удара отечественную легковушку смяло почти наполовину.

- «Шевроле» вылетел на встречную полосу и врезался в «Жигули», - пишут очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место аварии примчались врачи скорой помощи. Сначала свидетели аварии писали, что водитель «семерки» погиб, но потом он сам написал в комментариях, что жив, несмотря на сильные повреждения машины.

Одной из причиной аварии автомобилисты называют засыпанные снегом дороги.

- С утра пробки были в девять баллов. Веселый сегодня день будет, - пишут горожане.