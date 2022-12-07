Количество кошек и собак в квартирах жителей Петербурга утвердят в виде закона

Депутаты будут определять количество домашних животных в квартирах и правила их содержания. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты петербургского Законодательного собрания окончательно определили, какая власть будет регулировать правила содержания животных и обращения с ними. Согласно новому закону о разграничении полномочий, Смольному, оставили решать проблему бездомных животных.

- К компетенции исполнительной власти решено отнести разработку порядка, который позволит предотвратить нападение бездомных животных на людей, а также определение мест, куда запрещается возвращать таких животных после стерилизации, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

А вот правила содержания домашних животных на уровне закона будут утверждать депутаты. Именно в их власти определить количество кошек и собак, которых разрешено держать в квартирах. Сейчас работа над этим документом продолжается.