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НовостиОбщество7 декабря 2022 7:58

Производство черной икры запустят в 2023 году в Ленобласти

Для начала в регионе вырастят не менее 350 килограммов деликатеса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Не менее 350 килограммов черной икры хотят произвести в 2023 году в Ленобласти.

Не менее 350 килограммов черной икры хотят произвести в 2023 году в Ленобласти.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ленобласти собираются производить первую в истории региона черную икру. Как пишет online47.ru, к нынешним новогодним праздникам деликатеса еще не будет – все планы рассчитаны на 2023 год. О приблизительной цене готового продукта пока не говорят. Но областные власти уверены, что им удастся развить бурными темпами рыбную промышленность. В качестве ориентира выбрана стратегия развития предприятий Вологды, где производят более половины от объема черной икры в стране.

- Первоначальная задача на 2023 год амбициозная – поставлена планка вырастить не меньше 350 килограммов черной икры, - уточняют в издании, ссылаясь на главу профильного комитета Олега Малащенко.

По планам властей, в 2023 году в Ленобласти вырастет на 6,5 процента объем производства форели. Кроме этого заводы намерены увеличить показатели по переработке рыбы.