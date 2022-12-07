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НовостиОбщество7 декабря 2022 8:12

ЗакС Петербурга окончательно утвердил субботу выходным днем, запретив шуметь и делать ремонт

Парламент в третьем чтении принял поправки к «закону о тишине»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
ЗакС утвердил субботу выходным днем.

ЗакС утвердил субботу выходным днем.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Петербургского Заксобрания в третьем, окончательном чтении, утвердили поправки к так называемому «закону о тишине». В нем прописано определение субботы, как выходного дня. Ранее выходным по закону считалось только воскресенье, что вызывало конфликты из-за шума и строительных работ у соседей.

- ЗакС Петербурга окончательно утвердил поправки к «закону о тишине», которые напрямую запрещают шуметь по субботам, - сообщил в своем телеграм-канале депутат Денис Четырбок.

Теперь документ уйдет на подпись губернатору, после чего закон вступит в силу.

Напомним, что для нарушителей предусмотрены штрафы: от 500 до 5000 рублей для физических лиц, от 25 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц , до 200 тысяч рублей - для юридических лиц. Жаловаться на шумных соседей можно в полицию