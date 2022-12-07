«Водоканал» назвал топ-10 домов с самым большим количеством засоров канализации в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

"Водоканал" составил топ-10 домов, где живут люди, не умеющие пользоваться канализацией. Весь мусор они пытаются смыть в унитаз, а не в мусорное ведро, поэтому именно там чаще всего происходят серьезные засоры. О нарушителях компания рассказала 7 декабря 2022 года.

- Смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, горожане способствуют образованию засоров в канализационных сетях. Влажная туалетная бумага и салфетки, бумажные полотенца и наполнитель для кошачьего туалета, средства личной гигиены и строительный мусор - все это жители домов упорно выбрасывают в канализацию, игнорируя главное правило: унитаз не помойка, - отметили в компании.

Так, за год 11 засоров зафиксировано в доме 3/54, литера А, по Малой Садовой улице, по девять засоров было в доме 44, литера А на Лиговском проспекте и доме 22/24, литера А на Невском проспекте, по восемь засоров - дом 7-9-11, литера А на Садовой улице и дом 6, литера Г на Гончарной, семь засоров в доме 28, литера А на Моховой и по шесть засоров - дом 3, корпус 1, литера А на Среднеохтинском, дом 23, литера А на улице Крюкова и дома 60 на Некрасова.